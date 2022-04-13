ABD'de üretici enflasyonu da 40 yılın zirvesini gördü

ABD'de dün açıklanan ve mart ayında yüzde 8,5’a yükselen tüketici enflasyonu sonrası bir zirve de üretici enflasyonundan geldi. Ülkede, üretici fiyatları da yüzde 11,2’ye çıktı. Aylık artış ise yüzde 1,4 ile yüzde 1,1 olan beklentilerin üzerinde geldi.

Bu seviyeler son 40 yılın en yüksek seviyeleri olmakla beraber aylık artış hızı bakımında da savaşın etkisi kendisini gösteriyor.

Çekirdek ÜFE yüzde 9.2 arttı. Beklenti yüzde 8,4'tü. Çekirdek ÜFE'de aylık artış da yüzde 1 olarak yüzde 0.5 olan tahminleri aştı.