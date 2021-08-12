ABD’de üretici enflasyonu rekor tazeledi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, haziranda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 0,6’lık artış beklentilerini aşarak, yüzde 1 arttı ve son 12 ayın en büyük artışını gösterdi.

Endeks yıllık bazda ise, yüzde 7,3’lük artış beklentisin üzerinde, yüzde 7,8 arttı. Yıllık bazda görülen artış veri tarihinin en büyük yıllık artışı oldu.

Gıda ve enerji fiyatları hariç olarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları ise haziran ayında aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 6,2 arttı.

Analistler de çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,6 artacağını tahmin ediyordu.