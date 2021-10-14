ABD’de üretici enflasyonunda yeni rekor

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, eylülde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 8,7’lik artış beklentisinin hafif altında, yüzde 8,6 yükselerek endeksin hesaplanmaya başladığı 2010 yılından bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti.

Endeks aylık bazda ise, yüzde 0,6’lık artış beklentisinin hafif altında, yüzde 0,5 arttı.

Gıda ve enerji fiyatları hariç olarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları ise eylül ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6,8 arttı.

Analistler de çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,1 artacağını tahmin ediyordu.