ABD'de üretici fiyatları beklenti üzerinde yükseldi

ABD'de haziran ayında üretici fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında üretici fiyatları aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 7,3 arttı. Piyasalarda beklenti aylk yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,8 artış olacağı yönündeydi.

Gıda ve enerji fiyatları hariç olarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları ise haziran ayında yüzde 1 arttı. Analistler de çekirdek ÜFE'nin yüzde 0,5 artacağını tahmin ediyordu.

Çekirdek üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 5,6 arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 5,1 artış olacağı yönündeydi.