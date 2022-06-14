ABD'de üretici fiyatları beklentilere paralel arttı

ABD'de üretici fiyatlarında beklentilere paralel artış yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 0,5 olan artışın yüzde 0,8'e çıkacağı yönündeydi.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 10,8 artış yaşandı. Analistler artışın yüzde 10,9 olacağını tahmin ediyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,5 yukarı gelirken yıllık yüzde 8,3 arttı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 8,6 artış olacağı şeklindeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 6,8 artış kaydedildi. Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,6 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık değişim olmazken, enerji fiyatlarında yüzde 5,0 artış gerçekleşti.