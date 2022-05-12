ABD’de üretici fiyatları, beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2022 yılı Nisan ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 11 artış kaydetti.

Rekor seviyeden gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık verinin bu dönemde yüzde 10,7 artması öngörülüyordu.

ÜFE martta yıllık bazda yüzde 11,5 ile verinin hesaplanmaya başlandığı 2010'dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,8 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,9 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, martta aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 9,6 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, üretici enflasyonuna ilişkin son verinin yüksek enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.