ABD'de üretici fiyatları ikinci ayda da geriledi
ABD'de üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,1 ile beklentilere paralel geriledi.
ABD'de beklentilere paralel açıklanan üretici fiyatları, ikinci ayda da düşüşünü sürdürdü. ÜFE, Ağustos ayında yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın yüzde -0,5 olarak açıkladığı Temmuz verisi ise yüzde -0,4 seviyesine revize edildi.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Temmuz ayında yüzde 0,2 olarak açıklanan çekirdek ÜFE yüzde 0,3 seviyesine revize edildi.
Ekonomistler ÜFE'nin yüzde 0,3 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Yıllık bazda üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 8,7 ile beklentilerin altında yükseldi. Temmuz ayında yıllık bazda ÜFE yüzde 9,8 seviyesinde açıklanmıştı. ÜFE'nin yüzde 8,8 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.
Yıllık bazda yüzde 7,1 beklenen çekirdek ÜFE de Ağustos ayında yüzde 7,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Temmuz'da yüzde 7,6 açıklanan çekirdek ÜFE yüzde 7,7 seviyesine revize edildi.