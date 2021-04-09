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ABD'de üretici fiyatları martta beklenti üzerinde yükseldi

ABD'de üretici fiyatları marty ayında yüzde 1 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ABD'de üretici fiyat endeksi martta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 4,2 arttı.

Üretici fiyat endeksi şubat ayında aylık yüzde yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı, mart ayı için beklentiler ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,8 artış yönündeydi.

Gıda ve enerji hariç üretici fiyat endeksi aynı ayda, beklenti olan yüzde 0,2'nin üzerinde, aylık yüzde 0,7 ve yüzde 2,7 artış beklentisini aşarak yıllık yüzde 3,1 arttı.