ABD'de üretici fiyatları mayısta beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 6,6 artarak, 6,3 puanlık piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Nihai talep malları fiyatları mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,5 artarak toplam büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını oluştururken, nihai talep hizmetleri endeksi aynı dönem için yüzde 0,6 arttı. Ayrıca, gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep endeksi mayıs ayında nisan ayına göre bir değşim göstermeyerek aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,3 arttı.