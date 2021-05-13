ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. ÜFE, martta ise yüzde 1 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 6,2 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Kasım 2010'dan bu yana en yüksek yıllık artışı gösteren endeksin nisanda yıllık yüzde 5,9 artması bekleniyordu. ÜFE, martta yıllık bazda yüzde 4,2'lik artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 4,6 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.