ABD'de üretici fiyatları tahminleri aştı
ABD'de üretici fiyatları eylül ayında yıllık bazda yüzde 8,5 artışla beklentileri aştı.
Bloomberg
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ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) eylül ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 artarak tahminlerin üzerinde geldi.
Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8,4 artış yönündeydi..
Çekirdek ÜFE ise aylık yüzde 0,3 ile tahminlere paralel, yıllık yüzde 7,2 ile tahminlerin hafif altında arttı.
Üretici fiyatlarındaki artış, Fed'in agresif faiz artış politikasına devam edeceği sinyali verdi.