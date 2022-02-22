ABD’de üretici fiyatlarında rekor artış

IHS Markit tarafından açıklanan öncü ABD İmalat PMI ocaktaki 55,5 düzeyinden 57,5’e; öncü Hizmetler PMI 51,2’den 56,7’ye yükseldi. Ocak ayında Omicron vakalarındaki artışa paralel 18 ayın en düşük düzeyi olan 51,1 düzeyine gerileyen Bileşik PMI verisi ise öncü şubat verisine göre 56’ya çıktı. IHS Markit raporuna göre şirketler talepte güçlü bir momentum kazanıldığını belirtiyor. Hizmet sektörü şirketleri faaliyet büyümesinin lokomotifi olurken, üretici şirketler de tedarik darboğazlarındaki gevşeme ile güçlü bir üretim büyümesi kaydetti. Ancak ürün ve hizmet fiyatlarında anket tarihinin rekor artışı görüldüğü aktarılıyor.

IHS Başekonomisti Chris Williamson konuya ilişkin değerlendirmesinde şirketlerin hem hammadde hem de işgücü darboğazlarında iyileşmeler olduğunu aktardığını belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor: “Güçlü bir büyümeye dönülmesi fiyat baskılarını tekrar rekora taşıdı. Bu durum ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi’nin daha agresif bir sıkılaşmaya gideceği beklentilerini güçlendirecektir.”