ABD'de yeni konut satışları 6 yılın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,6 azalarak 511 bine düştü.

Piyasa beklentileri yeni konut satışlarının bu dönemde 575 bin olması yönündeydi.

Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışları, haziranda da yüzde 7,1 azalışla 585 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,6'lık azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 439 bin 400 dolara yükseldi.