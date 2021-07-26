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ABD’de yeni konut satışları beklenti altında

ABD’de haziran ayında satılan yeni konutlar piyasa beklentilerini karşılamadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Nüfus İdaresi haziran ayına ait yeni konut satışları verisini açıkladı. Verilere göre yeni konut satışları aylık bazda yüzde 6,6 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yeni konut satışlarına ait piyasa beklentisi yüzde 3,5 artış yönündeydi.

Yeni konut satışları, haziran 676 bin adet olurken, yıllık bazda yüzde 19.4'lük bir düşüşe işaret etti. Piyasa beklentileri 800 bin konut satılması yönündeydi.

ABD'de geçen ay satılan yeni evlerin medyan satış fiyatı 361 bin 800 dolar olurken, ortalama satış fiyatı 428 bin 700 dolara ulaştı.