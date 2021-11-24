ABD'de yeni konut satışları ekimde beklentileri karşılayamadı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Satışlar ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 745 bin yeni konut satıldı.

Artışa rağmen piyasa beklentilerini karşılayamayan yeni konut satışlarının 800 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,1 azaldı.

Bu arada, eylül ayına ilişkin yeni konut satışları verisi ise 800 binden 742 bine revize edildi.

ABD'de ekimde satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 17,5 artarak 407 bin 700 dolara yükseldi.

Analistler, eylül ayına ilişkin yeni konut satış verisinin keskin bir şekilde aşağı yönlü revize edildiğine dikkati çekerek, yüksek konut fiyatlarının alıcılar için bir engel olmaya devam ettiğini belirtti.