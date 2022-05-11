ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi

ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 0,3 artış kaydetti. Beklentiler yüzde 0,2 seviyesinde geleceği yönündeydi. Böylece enflasyon yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesine çıktı.

Yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8,5 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarındaki artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda beklenti yüzde 0,4 idi.

Beklentileri aşan enflasyon ABD Doları'nı güçlendirdi; altın düşüşe geçti

ABD enflasyonun 40 yılın zirvesinden inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gelmesi ABD Doları güç kazandı. ABD Dolar Endeksi, 103,6 puan seviyesinden 104 puanın üzerine tırmandı. Euro Bölgesi tahvil getirilerini yükselti. Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 1,035'e çıktı. Enflasyonun beklentilerin üzerinde artışı sonrası Fed'in faiz artışındaki temkinli tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.

Enflasyonun yıllık bazda gerilemesine karşın aylık bazda beklentileri aşması altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Veri öncesinde 1.850 doların üzerindeki spot altının ons fiyatı 1.840 doların altına indi. Yaşanan düşüşte Fed'den daha güçlü faiz artışına gitme olasılığının artması etkili oluyor.

Günün ikinci yarısında 15,35 seviyelerinde dengelenen Dolar/TL, ABD enflasyon verisiyle ilk tepki olarak 15,30'un altına inse de yeniden 15,35'lere yükseldi.