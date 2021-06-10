ABD'de yıllık TÜFE mayısta yüzde 5'le 13 yılın zirvesine yaklaştı

Günün ve haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı ve 13 yılın zirvesine yaklaştı.

Endeksteki aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,4 civarında artması yönündeydi.

ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3 olarak açıklanmıştı.

Mayıs ayında aylık enerji fiyatları bir değişim göstermezken, gıda fiyatları yüzde 0,4, arttı. Aynı ay haftalık kazançlar ise yüzde 0,1 yükseldi.

ABD ve Euro Bölgesi’nde son açıklanan enflasyon verileri fiyatların rekor düzeyde artışlar kaydettiğine işaret ediyor. Uzmanlar da enflasyonun “geçici” veya “kalıcı” olduğu konusunda hummalı bir tartışma içinde. Artışların çok da geçici olmadığı kanaatinde olan ekonomistlerin sayısında gözle görülür bir artış var. Fed ve ECB’nin yükselen fiyatlara nasıl tepki vereceği küresel piyasalar tarafından çok dikkatle ve yakından izleniyor.

İşsizlik başvuruları da beklendiği kadar düşmedi

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 4 Haziran’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak, 385 bin kişiden, 376 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 370 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 25 bin 500 kişi azalarak 402 bin 500 kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 28 Mayıs’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 757 bin kişiden, 358 bin kişi azalarak 3 milyon 499 bin kişiye geriledi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 602 bin kişiye gerilemesi yönündeydi.