ABD'den 74 yılın en kötü ekonomik performansı

ABD ekonomisi, COVID-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin revize verileri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,1, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

Ülke ekonomisi, COVID-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31,4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyümüştü.

ABD ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. Söz konusu daralma, 2007-2009 yıllarındaki küresel finansal kriz döneminden bu yana ilk yıllık küçülme oldu. Ülke ekonomisi 2019'da yüzde 2,2 büyümüştü.

Ülkede kişisel harcamalar bir önceki çeyreğe göre, beklentileri karşılayarak yüzde 1,4 arttı.