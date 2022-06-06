ABD'den iki Avrupalı şirkete izin çıktı

Avrupa ülkeleri Rusya'dan aldıkları petrol miktarını azaltmak için adım atarken, İtalyan petrol şirketi Eni ENI.MI ve İspanyol Repsol REP.MC, Rus petrolünde öngörülen arz düşüşünü telafi etmek için gelecek aydan itibaren Venezuela'dan petrol ithal etmeye başlayabilir.

Beş kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Eni ve Repsol'ün ithalatı yüksek hacimde olmayacak ve bir kaynağın verdiği bilgiye göre petrol fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı olacak.

Ukrayna'yı işgali nedeniyle başlıca enerji tedarikçileri Rusya'ya yaptırım başlatan Avrupa ülkeleri, petrol ithalatını azaltmak için geçen hafta anlaştı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Venezuela'nın bu iki şirkete olan borçlarına karşılık petrol ihraç etmesine geçen ay içinde izin verdi. Böylece petrol ihracatı iki yıl önce Washington'un Venezuela'ya karşı yürürlüğe soktuğu yaptırımlara takılmayacak.