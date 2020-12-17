ABD'den, merkezi Çin ve BAE'de bulunan bazı şirketlere yaptırım kararı

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran merkezli Triliance Petrokimya şirketinin petrokimya ürünleri ihracatını kolaylaştırdıkları için dört kurumun kara listeye alındığı belirtildi.

Washington bu yılın başında Triliance Petrokimya şirketine de yaptırım açıklamıştı.

Çarşamba günü açıklanan yaptırımların hedefi olan şirketler arasında petrol ürünlerinin İran’dan nakliyatında önemli rol oynayan Vietnam Gas and Chemicals Transportation da var.