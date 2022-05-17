ABD'den Rus petrolüne tarife önerisi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu hafta Almanya'nın Bonn kentinde yapılacak G7 maliye bakanları toplantısında Avrupa ülkelerine Rus petrolüne ithalat yasağı değil, tarife uygulamalarını önereceklerini söyledi.

AB üyeleri uzun süreden bu yana Rus petrolüne ithalat yasağını tartışıyorlar, ancak özellikle Macaristan'ın itirazı nedeniyle bu konuda bir anlaşmaya varamıyorlar.

Yetkili yaptığı değerlendirmede, tarife uygulamasının Rusya'nın piyasaya petrol arzını devam ettireceğini, ancak Moskova'nın bu petrol satışından elde edeceği ihracat gelirini sınırlayacağını vurguladı.