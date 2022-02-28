ABD'den Rusya Merkez Bankası'na yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ek yaptırımlar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında yer alan yaptırımlar ile ABD'lilerin Rusya Merkez Bankası, Varlık Fonu, Maliye Bakanlığı ile işlem yapmaları yasaklandı.

Rusya Merkez Bankası ile enerji ticareti işlemlerinin yapılabilmesi için haziran ortasına kadar süre tanındı.

ABD'li bir yetkili, Washington ve onunla birlikte hareket eden ülkelerin Rusya aleyhine yaptırımları sonucu Rusya'nın rubleyi korumak için dolar, euro, sterlin veya yen gibi rezerv para birimlerini kullanamayacağını söyledi.

ABD'li yetkili ayrıca Rusya'nın 630 milyar dolar büyüklükteki döviz rezervlerini bir sigorta gibi tasarladığını, ancak yaptırımlarla bu sigortanın devre dışı kaldığını açıkladı.

ABD'li yetkililer ABD ve birlikte hareket eden ülkelerin Rusya'ya yönelik açıkladığı yaptırımların Rusya'nın enflasyonunu yükselteceğini, satın alma gücünü düşürerek yatırımları azaltacağını ifade ettiler.

İngiltere de bugün vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklayacağını duyurmuştu.