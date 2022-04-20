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ABD'den Rusya yaptırımlarını delmeye çalışan şirketlere yaptırım

ABD yönetimi, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları delmeye çalışan aralarında 1 Rus bankası ve 1 Rus oligarkın da bulunduğu onlarca şirketi yaptırım listesine aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Batı ülkelerince Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmeye teşebbüs eden kuruluş ve şahıslara yaptırım getirildiği açıkladı.

Yaptırımlar kapsamında özel Rus bankası Transkapitalbank, 40'tan fazla Rus şahıs, Rus Oliagark Konstantin Malofeyev ve Malofeyev'e ait şirketler yaptırım listesine alındı.

Rusya'nın sanal para endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirket de yaptırımları delmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müşaviri Brian Nelson, "Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını delerek, delmeye teşebbüs ederek veya bu yaptırımların delinmesine yardım ederek Putin'in zalimce savaşına destek verenleri hedef almayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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