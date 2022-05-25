ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel

ABD Hazine Bakanlığı, tahvil ödemelerine yönelik istisnanın yarın TSİ 19.01'de sona ereceği hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceği, istisnanın sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Böylece, Rusya'nın temerrüde düşmenin eşiğine gelmesi bekleniyor.

ABD tarafından şubat ayında uygulamaya konan yaptırım ile ABD'li finans kuruluşlarının Rus tahvillerinde alım satım işlemi gerçekleştirmeleri engellenmişti. Rusya'nın kupon ödemeleri için istisna getirilerek, ülkenin ödeme yapmaya devam etmesine imkan tanınmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda tahvil ödemelerine yönelik istisnanın uzatılmayacağının sinyalini vermişti.

Yellen, 18 Mayıs'ta G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren lisansın 25 Mayıs'ta dolan süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda nihai bir karar olmadığını ancak lisansın devam etmesinin pek olası olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın 40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesinin bulunduğu kaydediliyor.