AB'de enerji şirketlerine ek vergi hazırlığı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) düşük maaliyetli elektrik üreticilerine gelir tavanı uygulamak ve fosil yakıt şirketlerinin enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı elde ettiği kârı paylaşmasını sağlayacak bir düzenleme teklif edeceğini açıkladı.

Von der Leyen, teklif edilen düzenleme ile üye ülkelerin enerji krizi ile mücadelede kullanabileceği 140 milyar eurodan fazla bir meblağ toplanacağını ifade etti.

Von der Leyen "Böyle zamanlarda savaştan fayda sağlamak ve tüketicilerimizin sırtından olağanüstü yüksek kârlar elde etmek yanlış" dedi.