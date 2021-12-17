AB'de inşaat üretimi yüzde 1,4 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,6 yükseldi. İnşaat üretimi, 2020'nin ekim ayına göre de yüzde 4,4 arttı.

AB'de inşaat üretimi, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,2 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,9 ile Fransa'da, yüzde 2,6 ile Polonya’da ve yüzde 1,2 ile Almanya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 9,2 ile Slovenya’da, yüzde 1,4 ile Avusturya'da ve yüzde 1,2 ile de Portekiz’de belirlendi.