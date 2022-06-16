AB'de saatlik iş gücü maliyeti yüzde 3,7 arttı
Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın birinci çeyreğinde 2021’in yanı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artış kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde yılın ilk çeyreğinde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi.
AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.
Saatlik iş gücü maliyetleri geçen yılın son çeyreğinde AB'de yüzde 2,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 1,9 yükselmişti.
AB ülkeleri arasında 1'inci çeyrekte işçi maliyetleri Macaristan'da yüzde 20,1, Letonya ve Bulgaristan'da yüzde 12,8, Litvanya'da yüzde 12,6 ve Polonya'da yüzde 10,6 arttı.
Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 4,5, Fransa'da yüzde 3,7, İtalya'da yüzde 1,4, İspanya'da yüzde 2,4 yükseldi. Öte yandan, saatlik iş gücü maliyetleri Yunanistan'da yüzde 4,7, Danimarka'da da yüzde 0,6 geriledi.