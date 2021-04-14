AB'de sanayi üretimi şubatta beklenti üzerinde azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde ocak ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 1,6 azaldı. Piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 0,9 düşüş olacağı yönündeydi.



AB'de de sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,9 ve, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.



Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,8 ile Fransa’da, yüzde 3,8 ile Malta'da ve yüzde 2,5 ile Yunanistan’da gerçekleşti.