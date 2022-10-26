AB'de ticari araç satışları yüzde 6,6 düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2022 yılı Eylül ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 azalarak 133 bin 873 seviyesine indi.

AB ülkeleri arasında eylülde ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre, Almanya'da yüzde 3,1, İtalya'da yüzde 10,7 ve Fransa'da yüzde 11 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında eylülde en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 34 bin 761, Almanya'da 25 bin 265, İtalya'da 14 bin 631 ve İspanya'da 11 bin 922 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Eylül 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 düşerek 1 milyon 185 bin 32 oldu.

Böylece, AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayından bu yana gerilemeye devam ederek, düşüşünü üst üste 15. aya taşıdı.