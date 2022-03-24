AB'de ticari araç satışlarındaki düşüş 8. ayda da sürdü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı Şubat ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 gerileyerek 131 bin 874 seviyesine indi.

AB ülkeleri arasında şubatta ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 21,4, İspanya'da yüzde 23,2, İtalya’da yüzde 4,8, Belçika'da yüzde 27,8, Avusturya'da yüzde 47,2 ve Hollanda'da yüzde 17,8 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında şubatta en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 32 bin 390, Almanya'da 25 bin 371, İtalya'da 17 bin 420 ve İspanya'da 11 bin 471 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Şubat 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 düşerek 257 bin 127 oldu.

AB'de toplam ticari araç satışları, temmuz ayından beri geriliyor. Şubatla birlikte ticari araç satışları son 8 ay boyunca düşüş gösterdi.