AB'de ticari araç satışlarındaki düşüş sürüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 gerileyerek 144 bin 409 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Ekim 2020'de 172 bin 701 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında ekimde ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 24,3, Fransa'da yüzde 23,3 İtalya'da yüzde 22,9, İspanya'da yüzde 32,7 ve Belçika'da yüzde 13,2 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ekimde en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 34 bin 332, Almanya'da 27 bin 513, İtalya'da 16 bin 50 ve İspanya'da 13 bin 32 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Ekim 2021'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 1 milyon 581 bin 378'e çıktı. AB'de toplam ticari araç satışları; temmuz, ağustos ve eylül aylarında da gerilemişti.