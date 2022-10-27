AB’de turistik işletmelerin yatak kapasitesi 28,1 milyonu aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkelerinin toplam turizm işletmesi sayıları ile yatak kapasitelerine ilişkin 2021 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde toplam 596 bin 975 turistik işletmede 28 milyon 136 bin yatak kapasitesi bulunuyor. İtalya, turistik işletme sayısının en yüksek olduğu AB ülkesi konumunda yer alıyor.

İtalya'da 220 bin 457, Hırvatistan'da 103 bin 315, İspanya'da 55 bin 565, Almanya'da 49 bin 197, İsviçre'de 36 bin 755, Fransa'da 28 bin 834, Yunanistan'da 24 bin 513 ve Türkiye'de 14 bin 246 turistik işletme faaliyet gösteriyor.

AB ülkelerindeki toplam yatak kapasitesinin 3'te 1'inden fazlası İtalya ve Fransa'da yer alıyor. Avrupa'da en fazla yatak kapasitesine sahip ülke İtalya olarak öne çıkıyor.

Toplam yatak sayısı İtalya'da 5 milyon 120 bin, Fransa'da 5 milyon 59 bin, İspanya'da 3 milyon 750 bin, Almanya'da 3 milyon 467 bin, Türkiye'de 1 milyon 686 bin, Hollanda'da 1 milyon 406 bin, Hırvatistan'da 1 milyon 86 bin ve Yunanistan'da 1 milyon 19 bini buluyor.