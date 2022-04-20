AB'den 16 milyar euro ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), şubat ayında toplam 15,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 191,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 44,7 yükselerek 207,7 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı şubat ayında 15,8 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17 yükselişle 215,8 milyar euro, ithalat da yüzde 38,8 artışla 223,4 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, şubatta 7,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,5 milyar euro ile ABD, 24,8 milyar euro ile Birleşik Krallık, 18,5 milyar euro ile Çin, 13,9 milyar euro ile İsviçre, 7,5 milyar euro ile Rusya ve 7,2 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,9 milyar euro ile Çin, 23,6 milyar euro ile ABD, 20,6 milyar euro ile Rusya, 13,9 milyar euro ile Birleşik Krallık, 11,9 milyar euro ile İsviçre, 9,5 milyar euro ile Norveç ve 7 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

Öte yandan, Euro Bölgesi kasım ayından, AB ise ağustos ayından beri ticaret açığı veriyor.

Söz konusu ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki artıştan kaynaklanıyor.