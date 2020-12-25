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AB'den 5 milyar euroluk Brexit fonu hazırlığı

Avrupa Birliği, Brexit'in olumsuz etkilerine karşı kullanılmak üzere, 5 milyar euroluk fon kurulmasını teklif etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa Birliği (AB), Brexit'in üye ülke ekonomilerine olumsuz etkilerine karşı kullanılmak üzere, 5 milyar euroluk fon kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu, "Brexit Uyum Fonu" kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasın ekonomik ve sosyal sonuçları ile mücadele amacıyla fon kurulacak.

Toplam 5 milyar euro kaynak aktarılacak fon, Brexit'ten en fazla etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlerine mali destek sağlayacak. Fon, sınır ve gümrük gibi kamu hizmetlerine, işletmelere, İngiliz karasularında balıkçılık faaliyetinde bulunanlara ve Brexit nedeniyle işini kaybedenlerin eğitimine mali destek verecek.

Söz konusu fon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

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