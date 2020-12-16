AB'den bankaların sorunlu kredileri için yeni plan

Avrupa Birliği (AB), COVID-19 nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırladı.

AB Komisyonu, sorunlu kredilere yönelik stratejiler içeren eylem planını yayımladı. Buna göre, sorunlu varlıklara yönelik ikincil piyasalar genişletilecek. İkincil piyasalarda, bankaların sorunlu kredileri bilançolarından çıkarmaları sağlanacak.

İflas ve borç mevzuatında reform yapılacak

AB piyasalarına şeffaflığı arttırmak üzere sorunlu kredilere yönelik elektronik veri merkezi kurulacak. Merkezde, kredi alıcıları, borç verenler, kredi hizmeti sunanlar, varlık yönetim şirketleri ve özel batık kredi platformları arasında verilerin daha iyi biçimde paylaşılması sağlanacak.

AB'nin iflas ve borç tahsilat mevzuatında reform yapılacak. AB genelinde farklı biçimlerde uygulanan iflasların birbirine uyumlu hale dönüştürülmesine yardımcı olunacak. AB, ulusal varlık yönetimi şirketlerinin kurulmasını ve bunların iş birliğini destekleyecek. Vatandaşlar ve işletmelerin COVID-19 krizi boyunca ihtiyaç duyacakları finansmana erişim sağlanacak.

Salgının ekonomik etkileri nedeniyle AB ülkelerindeki bankaların sorunlu kredileri artmaya başlamıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa'da yaklaşık 1,4 trilyon avroluk sorunlu kredi olduğunu açıklamıştı.