AB'den G20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi'ne 183 milyon euro

Avrupa Birliği, en fakir ve zayıf ülkeler için oluşturulan genişletilmiş G20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi'ne 183 milyon euro katkıda bulundu.

Avruoa Konseyi'nin ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni Avrupa'nın çoktaraflılık ve borç erteleme adına önemli bir katkıda bulunduğunu belirterek, "Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yapılan bu katkı ile Avrupa'nın borçlulukla mücadele eden düşük gelirli ülkelere yardım konusundaki bağlılığını gösterdi" dedi.

G20 liderleri Borç Servisi Askıya Alma Girişimi'ni en erken 2021 yılının haziran ayına kadar uzatma konusunda anlaşmışlardı.