AB’den Hyundai-Daewoo’nun birleşmesine red

Avrupa Birliği (AB), gemi inşasında Hyundai-Daewoo ortaklığına izin vermedi. AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, konuya ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik zincirinde ve bu ürünün dünya genelinde taşınmasında LNG gemilerinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Daewoo ve Hyundai’ın dünyada LNG gemileri inşasında faaliyet gösteren en büyük firmalar arasında yer aldıklarını anımsatan Vestager, söz konusu birleşmeye sektörde rekabete zarar vereceği için izin vermediklerini söyledi.

Vestager, “Hyundai ve Daewoo arasındaki birleşme, küresel pazarda büyük LNG gemilerinin inşasında hakim konuma gelmelerine yol açardı.” ifadesini kullandı.

Firmaların birleşme sonucunda ortaya çıkacak hakim durumu telafi etmeye yönelik bir teklif sunmadığına işaret eden Vestager, "Birleşme, daha az tedarikçiye ve LNG taşıyan büyük gemilerin fiyatlarında artışa neden olacaktı. Bu nedenle birleşmeye izin vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Firmalar, söz konusu 2 milyar dolarlık birleşmeyi 2019 yılında açıklamıştı. Birleşme ile gemi inşa alanında dünyanın en büyük pazar payına sahip şirket ortaya çıkacaktı. Firmalar, özellikle petrol, LNG ve LPG taşıyan gemiler üretiyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri engelleyebiliyor.