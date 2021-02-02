AB'den istihdam programlarını 14 milyar euro destekledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye daha mali 14 milyar euroluk mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 4,45 milyar euro, Polonya'ya 4,28 milyar euro, Belçika’ya 2 milyar euro, İspanya’ya 1,03 milyar euro, Slovenya’ya 913 milyon euro, Yunanistan'a 728 milyon euro, Macaristan’a 304 milyon euro, Güney Kıbrıs Rum yönetimine 229 milyon euro, Letonya’ya 72 milyon euvro gönderildiği belirtildi.

Programa, AB üyesi 18 ülkenin başvurduğu ve bu ülkelere toplam 90,3 milyar euro kaynak sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 15 ülkeye toplam 53,5 milyar euro gönderildiği kaydedildi.

COVID-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.