AB’den, Nomura, UBS ve UniCredit'e 371 milyon euro kartel cezası
AB, Nomura, UBS ve UniCredit'e 371 milyon euro kartel cezası kesti.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilgili birimi tarafından yapılan belirlemeye göre, 2008 mali krizi döneminde kartel şeklinde hareket eden 7 yatırım bankasından üçüne eylemleri nedeniyle ceza kesildi.
Açıklamaya göre anılan bankalar 2007-11 döneminde Avrupa ülke tahvilleri piyasası işlemlerinden kartel biçiminde hareket ettiler. Bankaların işlemcileri chat odalarında hassas bilgilerin paylaşımını gerçekleştirdiler.
AB açıklamasında 7 bankanın Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit ve WestLB olduğu kaydedildi. Kesilen cezanın sektöre önemli bir mesaj olmasının planlandığı vurgulandı.