AB’den, Nomura, UBS ve UniCredit'e 371 milyon euro kartel cezası

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilgili birimi tarafından yapılan belirlemeye göre, 2008 mali krizi döneminde kartel şeklinde hareket eden 7 yatırım bankasından üçüne eylemleri nedeniyle ceza kesildi.



Açıklamaya göre anılan bankalar 2007-11 döneminde Avrupa ülke tahvilleri piyasası işlemlerinden kartel biçiminde hareket ettiler. Bankaların işlemcileri chat odalarında hassas bilgilerin paylaşımını gerçekleştirdiler.



AB açıklamasında 7 bankanın Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit ve WestLB olduğu kaydedildi. Kesilen cezanın sektöre önemli bir mesaj olmasının planlandığı vurgulandı.