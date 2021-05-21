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  3. AB’den, Nomura, UBS ve UniCredit'e 371 milyon euro kartel cezası
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AB’den, Nomura, UBS ve UniCredit'e 371 milyon euro kartel cezası

AB, Nomura, UBS ve UniCredit'e 371 milyon euro kartel cezası kesti.

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Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilgili birimi tarafından yapılan belirlemeye  göre, 2008 mali krizi döneminde kartel şeklinde hareket  eden 7 yatırım bankasından üçüne eylemleri nedeniyle ceza kesildi.

Açıklamaya göre anılan bankalar 2007-11 döneminde Avrupa ülke tahvilleri  piyasası işlemlerinden kartel biçiminde hareket ettiler. Bankaların  işlemcileri chat odalarında hassas bilgilerin paylaşımını  gerçekleştirdiler.

AB açıklamasında 7 bankanın Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit ve WestLB olduğu kaydedildi. Kesilen cezanın sektöre önemli  bir mesaj olmasının planlandığı vurgulandı.