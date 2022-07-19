AB'den Rus bankalara yaptırımları hafifletme hazırlığı

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yedinci yaptırım paketi içerisinde, Rusya bankalarına yönelik yaptırımları hafifletici adımlar atmayı planladığı belirtildi.

AB gıda için yaptırımları yumuşatacak

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizinin küresel bir sorun haline gelmesi sonrası Rus bankalarına yönelik bazı yaptırımları hafifletmeye hazırlanıyor.

AB’nin özellikle Afrikalı liderlerin eleştirilerinden sonra gıda ve gübre ticaretine ilişkin işlemlerde sorunlara yol açan banka yaptırımlarını Rusya’ya yönelik 7. yaptırım paketinde hafifleteceği belirtiliyor.

7. yaptırım paketinin AB elçileri tarafından çarşamba günü ele alınacağı belirtilen Reuters haberine göre, konuya ilişkin taslak belgede VTP, Sovcombank, Novikombank, Otkritie FC Bank, VEB, Promsyazbank ve Bank Rossiya’nın dondurulan varlıklarının AB üyelerince serbest bırakılmasının önü de açılmış olacak. Öte yandan yapılacak değişikliklerle Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın gıda ticaretinde ihtiyacı olacağı miktar hariç, varlıkları da dondurulabileceği belirtiliyor.