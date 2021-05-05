AB'den şirketleri yabancı alımlara karşı koruma adımı

Avrupa Birliği Komisyonu, Çinli şirketlerin Avrupa Birliği'nin stratejik açıdan önemli şirketlerini satın almalarının önüne geçmek için bir adım daha attı.

Komisyon, yabancı ülkelerden destekler, sübvansiyonlar alan şirketlerin AB işletmelerini satın almalarını veya kamu ihalelerine katılmalarını engellemeye yönelik kurallar önerdi.

AB Komisyonu'nun daha korumacı bir çizgide hazırladığı öneriler, yabancı şirketlerin AB'de yaptıkları satın almaların son dönemde artmasından, pandemi sürecinde hisse fiyatları düşen AB şirketlerinin pandemiden sonra satın almaların hedefi haline gelebileceğinden duyulan endişeleri yansıttı.

Öneriler kurallara göre, değer 500 milyon eurodan fazla bir AB şirketinin satın alınmasında veya 250 milyon euronun üzerinde bir kamu ihalesinin kazanılmasında yabancı destekleme kullanılıp kullanılmadığı konusunda AB Komisyonu inceleme yapacak. Kurallar, tüm yabancı şirketlere uygulanacak.

AB Komisyonu'nun önerisinin hayata geçmesi için üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını alması gerekiyor.