AB'den vergi kara listesine güncelleme

Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden Barbados'u çıkarttı, Dominika'yı ekledi.

Buna göre, daha önce AB vergi kara listesinde yer alan Barbados "kısmen uyumlu" davrandığı gerekçesiyle son listeden çıkartıldı.

Dominika ise vergi alanındaki sorunlarını çözmediği gerekçesiyle kara listeye eklendi.

Böylece, AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Anguilla, Dominika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seyşeller, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı.

Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren "gri liste" de güncellendi. Fas, Namibya ve Saint Lucia taahhütlerini yerine getirdikleri için gri listeden çıkarıldı. Jamaika ise söz konusu listeye eklendi.

Gri listede yer alan Avustralya ve Ürdün'e vergi reformlarının değerlendirilmesi süreci devam ettiği için uzatma verildi.

Maldivler'e de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ilgili anlaşmasını onay sürecini tamamlaması için 4 ay ek süre tanındı.

Türkiye'den de 30 Haziran tarihine kadar AB üyesi ülkelerle vergi alanında otomatik bilgi paylaşımını etkin hale getirmesi talep edildi.

Böylece, söz konusu gri listede, Avustralya, Barbados, Botsvana, Esvatini, Jamaika, Ürdün, Maldivler, Tayland ve Türkiye'ye yer aldı.