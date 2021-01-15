ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 12,1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kâr elde eden banka, 2019'un dördüncü çeyreğinde 8,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 3,79 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, 2019'un aynı döneminde 2,57 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 30,2 milyar dolar oldu. Banka, 2019'un aynı döneminde 29,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup'un kârı yüzde 7 azaldı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre de bankanın 2020'nin dördüncü çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi. Dördüncü çeyrekteki kârı düşüş göstermesine rağmen beklentileri geride bırakan bankanın 2019'un aynı dönemindeki net kârı, 4,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına kârı 2019'un dördüncü çeyreğinde 2,15 dolar olarak kaydedilirken, 2020'nin aynı döneminde 2,08 dolara düştü.

Citigroup'un geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalış göstererek 16,5 milyar dolara indi. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 18,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun geliri azaldı, kârı arttı

Wells Fargo'nun net kârı ise 2020’nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 2,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2019’un dördüncü çeyreğinde 2,8 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı ise yılın dördüncü çeyreğinde 0,64 dolara çıktı. Bankanın hisse başına kârı, 2019’un aynı döneminde 0,60 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2020'nin dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 azalışla 17,9 milyar dolar oldu. Banka, 2019’un aynı döneminde 19,8 milyar dolar gelir elde etmişti.