ABD'li bankaların kârları ikinci çeyrekte düştü

ABD'nin büyük bankalarından JP Morgan Chase ve Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

JP Morgan Chase ve Morgan Stanley, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı. JP Morgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 8,6 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde 2,76 dolara düştü. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,78 dolar seviyesindeydi.

JP Morgan Chase'in 2022'in ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 30,7 milyar dolar oldu. Banka, 2021'nin aynı döneminde 30,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

JP Morgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, hem iş piyasası hem de tüketici harcamalarının sağlıklı kaldığını belirtti.

Jeopolitik gerilim, yüksek enflasyon, azalan tüketici güveni, faiz oranlarının ne kadar yükseleceğine dair belirsizlik ve niceliksel sıkılaşma ile bunların küresel likidite üzerindeki etkilerinin Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle birleşerek küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Dimon, olabilecek her şeye hazır olduklarını kaydetti.

Morgan Stanley'nin hem kârı hem geliri düştü

Morgan Stanley de bu yılın ikinci çeyreğinde net kâr ve gelirinin azaldığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 azalarak 2,5 milyar dolara geriledi. Kurum, geçen yılın aynı döneminde 3,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Bankanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,85 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 1,39 dolara indi.

Morgan Stanley'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalışla 13,1 milyar dolara düştü. Bankanın geliri, geçen senenin nisan-haziran döneminde 14,8 milyar dolar olmuştu.

Morgan Stanley Üst Yöneticisi James Gorman, bankanın değişken bir piyasa ortamında sağlam bir çeyrek geçirdiğini belirtti.