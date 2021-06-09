ABD’li milyarderlerin ne kadar az vergi ödediği ifşa edildi

Hilal SARI

G7 ve G20’de ana gündem en zengin şirketlerden nasıl daha fazla vergi alınacağı konusuyken, bireysel servetiyle milyarderler listesinden düşmeyen Warren Buffet, Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Elon Musk gibi bazı isimlerin 15 yıldan uzun bir süre boyunca servetlerine oranla ne kadar az vergi ödediklerini vergilere ilişkin beyanlar ProPublica.org tarafından kamuya sızdırıldı. Önceki gece ABD’nin en zengin binlerce isminin vergi otoritesi Internal Revenue Service (IRS) beyanlarını ele geçirdiklerini açıklayan ProPublica, kamu yararına bu bilgileri ifşa ettiğini belirterek okurlarına şu mesajı veriyor: “Haberiniz olmayabilir ama bir milyarderden daha yüksek oranlarda vergi ödüyor olabilirsiniz.”

Bilgiyi sızdıranlar bulunursa yargılanacaklar

IRS verilerinin sızması sonrası kurumun başındaki Charles Rettig, ProPublica’nın bu verileri nasıl ele geçirdiğine ilişkin iç ve dış soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD kanunlarınca bir hükümet çalışanının vergi iadeleri veya beyanlarla ilgili kamuya bilgi sızdırması suç teşkil ediyor. Senatoda da ele alınan konuya ilişkin, soruşturmada bir kabahati ortaya çıkan kişilerin kesinlikle bir yargı süreciyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

25 milyarder 1,9 milyar dolar derken, aynı servete denk mükellefler 143 milyar dolar ödedi

ProPublica’nın ifşa ettiği bilgilere göre 2018 yılında en zengin 25 ABD’li isim toplamda 1,1 trilyon dolar servete sahipti. Bunun normal bir mükellefle karşılaştıran ProPublica “Bu servet 14,3 milyon vergi mükellefinin toplam servetine denk” diyor. Bu 25 milyarder 2018 yılında toplamda sadece 1,9 milyar dolar gelir vergisi ödemiş. 14,3 milyon mükellefin aynı dönemde ödediği gelir vergisi ise 143 milyar dolar.

Bezos, Musk, Bloomberg ve Icahn bazı yıllarda hiç gelir vergisi ödememiş

Dünyanın en zengin insanı, Amazon’un kurucusu ve uzaya gideceğini duyuran Jeff Bezos 2017 yılında bir dolar bile gelir vergisi ödememeiş. 2011’de de Bezos’un gelir vergisi ödemediği belirtiliyor. 2018 yılında ise şu anda dünyanın en zengin ikinci ismi olan Tesla kurucusu Elon Musk hiçbir gelir vergisi ödememiş. Michael Bloomberg’ün de son yıllarda hiç gelir vergi ödemediği dönem olmuş. Milyarder yatırımcı Carl Icahn de iki kez gelir vergisi ödemediği dönem geçirmiş. George Soros da üç yıl ardarda hiçbir gelir vergisi ödememiş.

ABD’de yüzde 37’ye ulaşan gelir vergisi Bezos’a yüzde 0,10

ProPublica verilerine göre 24,3 milyar dolar servet artışı kaydettiği dönemde 125 milyon dolar gelir beyan etti ve toplamda yüzde 0,10’luk bir orana denk gelen 23,7 milyon dolar vergi ödedi. Bezos’un serveti 99 milyar dolar artarken, geliri 4,22 milyar tolar olarak beyan edilmiş ve toplamda 973 milyon dolar gelir vergisi ödemiş. Yani gelir vergisi oranı yüzde 0,98 oluyor. Bloomberg’de bu oran yüzde 1,30’a yükselirken, Elon Musk ise 455 milyon dolar gelir vergisi ödediğinde hesaplanan oran yüzde 3,27. ABD’de eyaletten eyalete değişen gelir vergisi oranında en yüksek rakam yüzde 37.