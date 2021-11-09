ABD'li sanayi devi 3'e bölünecek

ABD’li sanayi devi General Electric, dün yaptığı açıklamada şirketin havacılık, sağlık ve enerjiye odaklanmış üç ayrı halka açık şirkete bölüneceğini duyurdu.

GE Renewable Energy, GE Power ve GE Digital şirketleri birleşerek enerji odaklı şirkete dönüşürken, vergisiz şekilde yapılacak bir spin-off’la önce GE Healthcare sonrasında ise enerji şirketi ayrı bir şirket olacak. Havacılık birimi ise ABD’li devin üçüncü şirketi olacak.

GE’nin New York Borsası’nda işlem gören ve önceki gün yüzde 0,29 düşüşle 108,42 dolardan kapanan hissesi, haberin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 15’in üzerinde yükselerek 125 doların da üzerine çıktı.

Şirketten yapılan basın açıklamasına göre GE’nin yüzde 19,9 hissesine sahip olmayı planladığı GE Healthcare spin-off’unun 2023’ün başlarında yapılması, enerji şirketinin ise 2024 başında kurulması planlanıyor.