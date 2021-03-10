ABD'li ve Çinli üst düzey diplomatlar Alaska'da toplantı yapmayı değerlendiriyor

ABD ve Çin üst düzey diplomatlarının, dünyanın en büyük iki ekonomisinin gergin ilişkilerini istikrara kavuşturmak üzere Alaska'da buluşmak için görüştüğü duyuruldu.

South China Morning Post, Anchorage'da yapılması planlanan toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çinli mevkidaşı Yang Jiechi'nin dahil olacağını açıkladı. Gazete, müzakerelerin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi de kapsayabileceğini belirtti.

Toplantı, Başkan Joe Biden'in ocak ayında göreve gelmesinden bu yana iki taraf arasındaki en üst düzey görüşme olacak.

Kaynak: Matriks