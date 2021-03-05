ABD'nin borç yükünün 30 yılda 2 katına çıkması bekleniyor

ABD Kongre Bütçe OFİSİ (CBO) tarafından hazırlanan raporda, ülkede borç yükünün gelecek 30 yıl içinde 2 kat artmasının beklendiği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde ABD bütçesinin faiz maliyetinin 2021 yılında GSYH'nın yüzde 1,4'ü olan seviyesinden 2051 yılında yüzde 8,6 seviyesine yükseleceği tahmin edildi.

CBO, borcun GSYH'ya oranını bu yıl yüzde 102 tahmin ederken, açığın GSYH'ya oranının 2022-2031 döneminde yüzde 4,4, 2032-2041 döneminde ise yüzde 7,9 olacağını tahmin etti. 2042-2051 dönemi tahmini ise yüzde 1,5 oldu. Bu yıl ise oran yüzde 10,3 olarak öngörülüyor.

CBO, 10 yıllık ABD tahvil faizini ortalama 2021-2025 döneminde yüzde 1,6, 2026-2031 döneminde yüzde 3 ve 2051'de ise yüzde 4,9 olarak tahmin etti.

