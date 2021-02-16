"ABD'nin büyüme hızı Çin'i geçebilir"

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de koronavirüsün ikinci yılına girilirken ülkede mali durumun şu anda "genel olarak iyi" olduğunu ve ekonomik büyümenin hızının Çin'i geçebileceğini ifade etti.

CNBC'ye verdiği röportajda Bullard, ABD enflasyonunun "şu anda iyi durumda" olduğunu, bu yıl enflasyonun yükselmesinin beklendiğini ve Fed'in bunu göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Bullard, "ABD'de sağlık yetkililerinin nüfusu koronavirüse karşı aşılamaya başlamasıyla, ülke geçen bahar yaşadığı panik durumundan çıktı ve ekonomi salgından toparlanarak hareketlenmeye başladı" dedi.