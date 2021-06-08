ABD’nin Çin’le ticaret açığı nisanda azaldı

ABD'nin, Çin’le ticaret açığı nisan ayında 7,1 milyar dolar azalarak 32,4 milyar dolara geriledi.

ABD’nin Çin’den ithalatı 6 milyar dolar düşüşle 45,5 milyar dolara gerilerken, Çin’e ihracatı 1 milyar dolar arttı ve 32,4 milyar dolara yükseldi.

ABD’nin Tayvan ile bir ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanması ABD ve Çin arasındaki mevcut politik gerilimleri tırmandırıyor.

ABD ticaret dengesi açığı nisan ayında, mart ayındaki 85,2 milyar dolardan, 86,7 milyar dolara yükseldi.

Mal ve hizmetlerde ülkenin ihracatı nisanda aylık yüzde 1,1 artışla 205 milyar dolar olurken, ithalatı aylık yüzde 1,4 düşüşle 273,9 milyar dolar oldu.